Отаменди: «Бенфика» потеряла два очка в матче с «Динамо»

Защитник португальской «Бенфики» Николас Отаменди остался недоволен ничейным результатом поединка против киевского «Динамо» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Думаю, мы потеряли два очка, судя по тому, как проходил матч. «Бенфика» на протяжении большей части поединка владела инициативой, но соперник хорошо действовал у своих ворот.

В матче с «Барселоной» будем настраиваться только на победу. Мы играем дома, поэтому выложимся на 100 процентов», - приводятся слова аргентинского футболиста на официальном сайте УЕФА.

Матч «Бенфика» - «Барселона» пройдет в Лиссабоне 29 сентября.