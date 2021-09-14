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Лига чемпионов

Жорже Жезуш: «Киевское «Динамо» находится на одном уровне с «Барселоной» и «Баварией»

14 Сентября 2021 • 17:41 Комментировать
Динамо Киев
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Бенфика
Через 4 ч. 6 мин.

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался по поводу предстоящего матча с киевским «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в этой группе также выступают «Бавария» и «Барселона».

«Многие считают «Динамо» самой слабой командой в группе, но я с этим не согласен. У них есть Луческу, которого я очень уважаю. Сборная Украины играет вничью со сборной Франции, что тоже является показателем высокого уровня. Для меня киевляне находятся на одном уровне с «Барселоной» и «Баварией», - цитирует тренера AS.

Напомним, что матч между «Бенфикой» и «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Динамо Киев Жорже Жезуш
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