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Маунт - самый молодой автор гола «Челси» в плей-офф ЛЧ

07 Апреля 2021, 23:49,

В Севилье в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Порту» и «Челси». Лондонцы первым ударом по чужим воротам открыли счёт, на 32-й минуте Мэйсон Маунт ушёл от опеки и прицельно направил мяч в дальний угол.

Примечательно, что этот гол Маунта стал историческим для «синих». В плей-офф главного еврокубка за «Челси» еще не забивал столь молодой футболист. На сегодняшний день Маунту 22 года и 87 дней.

До сегодняшнего поединка на счету Мэйсона Маунта было 7 голов и 6 ассистов в 40 матчах.

В конце матча счет на табло 2:0 в пользу англичан. Ответная встреча состоится спустя шесть дней во вторник.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Мэйсон Маунт
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