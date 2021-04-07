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«Челси» спокойно обыграл «Порту» и одной ногой шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

07 Апреля 2021, 23:51,

Поединок «Порту» и «Челси» не получился захватывающим. В вязкой борьбе «Челси» забил в каждом из таймов и спокойно одержал победу.

Протокол игры  
Порту 0:2 Челси
    32' Маунт Мэйсон (0:1)
    85' Чилуэлл Бен (0:2)
Марчесин Агустин Манафа Вилсон   83' (Виейра Фабиу (   83') М'Бемба Шансель   63' Пепе Кеплер Занузи Зайду Корона Хесус Урибе Матеус Груйич Марко   79' Отавио Эдмилсон   83' (Фернандес Франсиско (   83') Марега Мусса   83' (Мартинес Антонио III (   83') Диас Луис
Запасные: Лейте Диогу Лум Мамаду Ромариу Сарр Маланг Мариу Жоау III Рамош Клаудиу Андерсон Фелипе Нану Гомеш Эванилсон
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Джеймс Рис II   80' (Силва Тьяго (   80') Жоржиньо II Ковачич Матео   90' (Эмерсон Палмиери (   90') Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон   80' (Канте Н'Голо (   80') Вернер Тимо   65' (Жиру Оливье (   65') Хаверц Кай   65' (Пулишич Кристиан (   65')
Запасные: Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми Зиеш Хаким Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Аррисабалага Кепа
07 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

Пожалуй, самым неожиданным участником четвертьфиналов этого розыгрыша Лиги чемпионов стал «Порту». Португальский клуб сенсационно выбил «Ювентус», и теперь его соперником стал «Челси». Первый матч «дракон» проводили формально дома, тем не менее, фаворитом встречи в любом случае выглядели именно лондонцы. Благо встреча проходила не в Порту, а в Севилье – на «Рамон Санчес Писхуан».

«Челси» с первых минут завладел инициативой и стал искать путь к воротам. Особенно активны были Хаверц и Джеймс, но португальцы в дебюте спокойно оборонялись. После стартовой активности британцев прибавили и пиренейцы. «Порту» прибрал мяч и стал чаще атаковать, но защитные ряды «Челси» также действовали надёжно. Время шло, а характер матча не менялся, и команды даже не создавали опасных моментов у ворот друг друга.

По истечении получаса «Челси» довольно неожиданно открыл счёт. Жоржиньо сделал передачу в штрафную на Маунта, который ушёл от защитника и пробил точно в дальний угол. У Марчесина шансов спасти ворота, пожалуй, не было вовсе. После этого темп спал, и игра успокоилась. В итоге, на перерыв команды так и ушли с минимальным преимуществом лондонской команды.

В начале второй половины португальцы имели хороший шанс сравнять счёт. Марега ворвался в штрафную и пробил низом, но Менди парировал мяч на угловой. В целом, игра шла равной, и сложно было отдать кому-то предпочтение. Томас Тухель как-то оживить игру, сняв в середине второго тайма обоих немецкий игроков атаки – Вернер и Хаверц, которые едва ли могут записать матч себе в актив, покинули поле.

Однако игра не становилась более интересной. «Порту» действовал довольно беззубо, и все попытки «драконов» получались пресными. Что касается «Челси», то гости будто просто планировали удержать минимальное преимущество, не особо пытаясь его развить. Однако в концовке лондонцы чуть прибавили, и это принесло результат. Корона обрезался на своей половине, отдав мяч Чилуэллу, который вошёл в штрафную, обыграл Марчесина и закатил футбольный снаряд в пустые ворота.

Таким образом, «Челси» сумел одержать уверенную победу. Ответная встреча состоится уже через неделю. Интересно, что и формально домашний поединок «Челси» также пройдёт в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан». Учитывая счёт первого матча, вторая встреча едва ли будет иметь серьёзное значение.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Челси, Порту
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Комментарии (4)
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0
Sergo
08 Апреля 2021, 00:16

Показали Ювентусу и Кристульке, как надо разбираться с посредственным клубом.

0
fireland
08 Апреля 2021, 00:14
Хороший результат. Главное не расслабляться во втором матче. Маунт при Тухеле, играет все сильнее и сильнее. Растет лидер и будущая легенда. Уверен, Маунт синий от мозга и до костей, и почти всю карьеру проведет в Челси.
0
CELTIC FROST
08 Апреля 2021, 00:08

Отличный результат. Даешь английский финал! )

1
Oleg-Chelsea
08 Апреля 2021, 00:07

Качественный футбол на высоком уровне. Я очень доволен. Так держать. Всех с победой!

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