«Челси» спокойно обыграл «Порту» и одной ногой шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

Поединок «Порту» и «Челси» не получился захватывающим. В вязкой борьбе «Челси» забил в каждом из таймов и спокойно одержал победу.

Пожалуй, самым неожиданным участником четвертьфиналов этого розыгрыша Лиги чемпионов стал «Порту». Португальский клуб сенсационно выбил «Ювентус», и теперь его соперником стал «Челси». Первый матч «дракон» проводили формально дома, тем не менее, фаворитом встречи в любом случае выглядели именно лондонцы. Благо встреча проходила не в Порту, а в Севилье – на «Рамон Санчес Писхуан».

«Челси» с первых минут завладел инициативой и стал искать путь к воротам. Особенно активны были Хаверц и Джеймс, но португальцы в дебюте спокойно оборонялись. После стартовой активности британцев прибавили и пиренейцы. «Порту» прибрал мяч и стал чаще атаковать, но защитные ряды «Челси» также действовали надёжно. Время шло, а характер матча не менялся, и команды даже не создавали опасных моментов у ворот друг друга.

По истечении получаса «Челси» довольно неожиданно открыл счёт. Жоржиньо сделал передачу в штрафную на Маунта, который ушёл от защитника и пробил точно в дальний угол. У Марчесина шансов спасти ворота, пожалуй, не было вовсе. После этого темп спал, и игра успокоилась. В итоге, на перерыв команды так и ушли с минимальным преимуществом лондонской команды.

В начале второй половины португальцы имели хороший шанс сравнять счёт. Марега ворвался в штрафную и пробил низом, но Менди парировал мяч на угловой. В целом, игра шла равной, и сложно было отдать кому-то предпочтение. Томас Тухель как-то оживить игру, сняв в середине второго тайма обоих немецкий игроков атаки – Вернер и Хаверц, которые едва ли могут записать матч себе в актив, покинули поле.

Однако игра не становилась более интересной. «Порту» действовал довольно беззубо, и все попытки «драконов» получались пресными. Что касается «Челси», то гости будто просто планировали удержать минимальное преимущество, не особо пытаясь его развить. Однако в концовке лондонцы чуть прибавили, и это принесло результат. Корона обрезался на своей половине, отдав мяч Чилуэллу, который вошёл в штрафную, обыграл Марчесина и закатил футбольный снаряд в пустые ворота.

Таким образом, «Челси» сумел одержать уверенную победу. Ответная встреча состоится уже через неделю. Интересно, что и формально домашний поединок «Челси» также пройдёт в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан». Учитывая счёт первого матча, вторая встреча едва ли будет иметь серьёзное значение.