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Стартовые составы «Порту» и «Челси»

07 Апреля 2021, 21:17,

На четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сыграют «Порту» и «Челси». Лондонцы считаются сегодня явным фаворитом, но и соперник достаточно силён. Достаточно сказать, что в прошлом раунде «драконы» выбили «Ювентус». Наставники команд объявили стартовые составы.

«Порту»: Агустин Марчесин, Вилсон Манафа, Шансель М'Бемба, Пепе Кеплер, Зайду Занузи, Марко Груйич, Матеус Урибе, Эдмилсон Отавио, Хесус Корона, Луис Диас, Мусса Марега

«Челси»: Эдуар Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Порту
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