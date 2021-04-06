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Ковачич: «Было бы здорово сыграть в финале Лиги чемпионов»

06 Апреля 2021, 21:31,

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча против «Порту».

«Сложный соперник, у «Порту» отличная команда, мы видели это по матчам с «Ювентусом». Они выбили из турнира серьезный клуб, показав сплоченность. Нам будет непросто, как и в любой другой игре в Лиге чемпионов, вся команда сосредоточена.

Было бы здорово сыграть в финале, но мы должны двигаться поступательно, шаг за шагом. Я думаю, что наша команда способна зайти очень далеко, каждый из нас уверен в своих силах. Мы готовы к любому вызову. Завтра – большая игра, нам не терпится выйти на поле», - цитирует Ковачича пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Матео Ковачич
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