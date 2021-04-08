Капелло: «Тухель здорово подготовился к «Порту»

Известный тренер Фабио Капелло прокомментировал победу «Челси» над «Порту» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Порту» - эта та команда, которую можно обыгрывать. Матч был не похож на игры португальцев с «Ювентусом». Тухель здорово подготовился к сопернику, защита сыграла прекрасно, не позволяя «Порту» создавать моменты. Томас поменял пять игроков по сравнению с игрой в английской Премьер-лиге, значит он контролирует ситуацию», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Ответная встреча между «Челси» и «Порту» запланирована на вторник, тринадцатое апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.