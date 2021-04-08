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Тухель высказался о победе над «Порту»

08 Апреля 2021, 08:40,

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат первого матча с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Английский клуб уверенно победил на выезде со счетом 2:0.

«Нам противостоял сильный соперник, матч получился непростым. Но на поздней стадии Лиги чемпионов легко не бывает. «Челси» подошел к игре с хорошим настроем и добился прекрасного результата. После недавнего поражения команда сплотилась. Это очень хорошо», - приводит слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок «Челси» - «Порту» пройдет в Лондоне 13-го апреля. Начало - 22:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Порту, Томас Тухель
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