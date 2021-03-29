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​«Порту» и «Челси» могут сыграть на нейтральном поле

29 Марта 2021, 19:43,

Матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Челси», вероятно, будет сыгран на нейтральном поле в другой стране из-за существующих коронавирусных ограничений. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky Sport Italia Анджело Манжианте. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным источника, игра может пройти в Севилье.

«Порту» и «Челси» представляют собой одну из пар 1/4 финала Лиги чемпионов. На предыдущей стадии плей-офф эти клубы одолели соответственно «Ювентус» и «Атлетико».

Первый матч между «Порту» и «Челси» в Португалии пройдёт в среду, седьмого апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Порту
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