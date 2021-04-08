Тренер «Порту»: «Результат несправедлив, но в футболе всё решают голы»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями от первого матча с лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Португальский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Результат несправедлив, но это футбол. Здесь все решают голы, соперник смог забить дважды, а у нас не получилось. «Порту» имел несколько хороших моментов, но реализация подкачала.

Ми подопечные хорошо сыграли, уверенно действовали в защите и опасно атаковали. Это только первый поединок, команда верит в лучшее», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 13-го апреля.