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Тренер «Порту»: «Результат несправедлив, но в футболе всё решают голы»

08 Апреля 2021, 09:23,

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями от первого матча с лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Португальский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Результат несправедлив, но это футбол. Здесь все решают голы, соперник смог забить дважды, а у нас не получилось. «Порту» имел несколько хороших моментов, но реализация подкачала.

Ми подопечные хорошо сыграли, уверенно действовали в защите и опасно атаковали. Это только первый поединок, команда верит в лучшее», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 13-го апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Порту, Сержиу Консейсау
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
08 Апреля 2021, 10:54

Класс победил амбиции ,ничего удивительного .Это уже потолок Порто ,пора вылетать)).

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