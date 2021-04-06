Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пепе: «Мы уважаем «Челси»

06 Апреля 2021, 23:30,

Защитник «Порту» Пепе пообщался с журналистами перед матчем против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Игры против «Ювентуса» уже в прошлом, нам нужно думать против «Челси». Мы должны быть единым целым и выложиться на все 100%. Команда чувствует себя хорошо и не может дождаться матча с «Челси». Мы готовы. В футболе может случиться всё, что угодно, надеюсь, что мы порадуем своих болельщиков. Мы уважаем «Челси». Это будет сложный матч, но мы хотим выиграть его», - цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.

Матч между «Порту» и «Челси» состоится завтра, седьмого апреля, в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Порту, Пепе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола