Пепе: «Мы уважаем «Челси»

Защитник «Порту» Пепе пообщался с журналистами перед матчем против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Игры против «Ювентуса» уже в прошлом, нам нужно думать против «Челси». Мы должны быть единым целым и выложиться на все 100%. Команда чувствует себя хорошо и не может дождаться матча с «Челси». Мы готовы. В футболе может случиться всё, что угодно, надеюсь, что мы порадуем своих болельщиков. Мы уважаем «Челси». Это будет сложный матч, но мы хотим выиграть его», - цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.

Матч между «Порту» и «Челси» состоится завтра, седьмого апреля, в 22:00 по московскому времени.