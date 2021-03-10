Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трёх таймах из четырёх»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями от вылета своей команды из Лиги чемпионов. Андалусийцы уступили по сумме двухматчевого противостояния дортмундской «Боруссии».

«Команда проявила невероятный дух и стремление к победе. Думаю, никто не упрекнет нас в плохой игре. «Севилья» имела шансы пройти дальше. Мы отлично играли, но не были вознаграждены за это. Мои парни превзошли дортмундцев в трех таймах из четырех», - приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

В Дортмунде команды разошлись миром со счетом 2:2. В первом матче, состоявшемся в Испании, «Севилья» потерпела поражение 2:3.