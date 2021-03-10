Холанн почти в два раза улучшил рекорд по числу матчей, за которые забил 20 голов в ЛЧ

В начале второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» «Боруссия» забила снова, но судьи с помощью системы ВАР отменили гол Эрлинга Холанна и назначили пенальти в ворота испанцев. Норвежец подошел к мячу и не забил, но арбитр попросил перебить 11-метровый, и 20-летний игрок был точен, оформив дубль.

Это уже 20-й гол вундеркинда в Лиге чемпионов всего в 14 матчах и новый рекорд по скорости достижения этой вехи. К примеру, прошлый обладатель рекорда Гарри Кейн из «Тоттенхэма» затратил на это на целых 10 матчей больше (24). К примеру, Алессандро дель Пьеро забил 20-й гол в 26-м матче, Руд ван Нистелрой - в 27-м, а Филиппо Индзаги - в 28-м.