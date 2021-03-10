Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Холанн почти в два раза улучшил рекорд по числу матчей, за которые забил 20 голов в ЛЧ

10 Марта 2021, 00:22,

В начале второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» «Боруссия» забила снова, но судьи с помощью системы ВАР отменили гол Эрлинга Холанна и назначили пенальти в ворота испанцев. Норвежец подошел к мячу и не забил, но арбитр попросил перебить 11-метровый, и 20-летний игрок был точен, оформив дубль.

Это уже 20-й гол вундеркинда в Лиге чемпионов всего в 14 матчах  и новый рекорд по скорости достижения этой вехи. К примеру, прошлый обладатель рекорда Гарри Кейн из «Тоттенхэма» затратил на это на целых 10 матчей больше (24). К примеру, Алессандро дель Пьеро забил 20-й гол в 26-м матче, Руд ван Нистелрой - в 27-м, а Филиппо Индзаги - в 28-м.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола