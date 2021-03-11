Холанн и Фабиньо - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

|
11 Марта 2021, 09:25,
|
|
Завершились четыре ответных поединка Лиги чемпионов, по итогам которых УЕФА представил четырех номинантов на звание лучшего футболиста недели.
В список претендентов на индивидуальную награду включены следующие исполнители: Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Сержиу Оливейра («Порту»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кейлор Навас («ПСЖ»).
Отдать свой голос за одного из игроков можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что по итогам матчей, состоявшихся на этой неделе, в 1/4 финала Лиги чемпионов шагнули «Боруссия», «Порту», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эрлинг Холанн, Кейлор Навас, Фабиньо, Сержиу Оливейра
Холанн, безусловно. Когда ты практически единолично выводишь свою команду в ЛЧ дальше, это вызывает уважение!