Холанн и Фабиньо - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Завершились четыре ответных поединка Лиги чемпионов, по итогам которых УЕФА представил четырех номинантов на звание лучшего футболиста недели.

В список претендентов на индивидуальную награду включены следующие исполнители: Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Сержиу Оливейра («Порту»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кейлор Навас («ПСЖ»).

Отдать свой голос за одного из игроков можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что по итогам матчей, состоявшихся на этой неделе, в 1/4 финала Лиги чемпионов шагнули «Боруссия», «Порту», «Ливерпуль» и «ПСЖ».