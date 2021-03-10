Холанн переписывает рекорды Лиги чемпионов, а «Боруссия» проходит в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Севилью».

«Шмели» выиграли первый матч в Испании и подходили к ответной встрече в ранге фаворита пары, но кадровая ситуация не давала Терзичу вздохнуть спокойно. «Боруссия» Дортмунд не могла рассчитывать на Санчо, Рейну, Геррейро, Аканджи, Шмельцера и Витселя. В недавнем матче против «Баварии» микротравмы получили Эрлинг Холанн и Дан-Аксель Загаду. В том же матче, кстати, прервалась и победная серия «шмелей», составлявшая четыре игры кряду.

У «Севильи» серия совсем другая. Неудачи преследуют команду Лопетеги – за последние пять матчей проиграны четыре. Дважды нервионцев обыгрывала «Барселона», на своём поле они уступили и дортмундской «Боруссии» в событийной перестрелке – 2:3. Сусо, Ракитичу и компании предстояло отыграть задел в один гостевой мяч на «Сигнал Идуна Парк». Задача сложная, пусть и без «жёлтой стены» должной поддержки «шмели» не получают.

Embed from Getty Images

Обе команды любят и умеют атаковать, однако матч начали на удивление пресно. «Шмелей» нулевая ничья устраивала, и они не особо рвались нарушать равновесие. Пришлось гостям брать инициативу в свои руки. Такое чувство, что понимал это лишь Лукас Окампос, разгонявший все атаки «Севильи». Только от аргентинца исходила и острота. То Окампос пробьёт со средней дистанции, заставив Хитца вступать в игру. То Лукас стянет на себя трёх соперников и выкатит под удар Сусо. Испанец бил классно, но взял чуть правее цели.

«Боруссия» спокойно смотрела на происходящее, практически не атаковала, а под конец первого тайма вдруг собралась и забила. Накрыли «Севилью» высоким прессингом. Томас Дилейни классно сыграл в отборе, моментально развернулась контратака, которую завершил прострелом Марко Ройс. Эрлингу Холанну осталось лишь попасть по воротам с пяти метров – 1:0.

Второй тайм начался гораздо интереснее. Эрлинг Холанн уже на второй минуте оформил дубль, по замысловатой траектории затолкав мяч в ворота с острого угла. Однако арбитр решение принял очень странное. Чакыр отменил гол норвежца, но назначил пенальти за фол Кунде, хватавшего Холанна. И без разницы турецкому арбитру, что этот момент не помешал Холанну забить. Сам же Эрлинг подошёл к 11-метровой отметке и переиграть Буну не сумел, но и тут вновь возник Чакыр. Турок заставил перебить, голкипер «Севильи» слишком рано дернулся с «ленточки». Со второй попытки Эрлинг Холанн уже реализовал пенальти, попав в уголок – 2:0.

Embed from Getty Images

Интрига умерла не сразу. Эмре Джан слегка подтолкнул Люка де Йонга и турецкий арбитр Чакыр опять захотел внимания - назначил пенальти. Юссеф Эн-Несири мощно пробил под перекладину, не оставив вопросов. Но этот гол ничего особо не изменил. Ведь только для овертайма гостям нужно было забивать ещё два. С этой задачей испанцы не справились, правда, на шестой компенсированной минуте добыли ничью в Дортмунде. Юссеф Эн-Несири дублем ответил на дубль Холанна - 2:2. Дортмунд идёт дальше.

Эрлинг Холанн за 14 матчей в Лиге чемпионов забил 20 голов, переписав рекорд турнира. Также норвежец стал первым после Обамеянга футболистом, забившим за «Боруссию» более 30 голов за сезон (31 в 29 матчах). И он точно не остановиться. В четвертьфинале Лиги чемпионов любым защитникам будет очень сложно против Эрлинга Холанна.