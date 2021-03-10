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Холанн переписывает рекорды Лиги чемпионов, а «Боруссия» проходит в четвертьфинал

10 Марта 2021, 00:56,

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Севилью».

Протокол игры  
Боруссия Д 2:2 Севилья
(1:0) Холанн Эрлинг 35'    
(2:0) Холанн Эрлинг 54'    
    69' Эн-Несири Юссеф (2:1)
    90' Эн-Несири Юссеф (2:2)
Хитц Mapвин Морей Матеу   20'   90' (Мёнье Тома (   90') Джан Эмре   67' Хуммельс Матс Шульц Нико   89' (Загаду Дан-Аксель (   89') Дауд Махмуд Делани Томас Беллингхем Джуд Азар Торган   67' (Пасслак Феликс (   67') Ройс Марко Холанн Эрлинг   55'
Запасные: Брандт Юлиан Бюрки Роман Тобиас Рашль Тиггес Штеффен Пищек Лукаш Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Кнауфф Ансгар Дрляча Стефан
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль   51' Карлос Диего Сантос   77' Акунья Маркос   40' Хордан Хоан   55'   60' (Де Йонг Люк (   60') Фернандо Режес   76'   86' (Мунир Эль-Хаддади (   86') Оскар Родригес   71'   79' (Торрес Оливер (   79') Сусо Хесус   86' (Ракитич Иван (   86') Эн-Несири Юссеф Окампос Лукас   60' (Гомес Алехандро (   60')
Запасные: Ромеро Иван Эскудеро Серхио Гудель Неманья Рекик Карим Серхи Гомес Вацлик Томаш Пастор Альфонсо
09 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

«Шмели» выиграли первый матч в Испании и подходили к ответной встрече в ранге фаворита пары, но кадровая ситуация не давала Терзичу вздохнуть спокойно. «Боруссия» Дортмунд не могла рассчитывать на Санчо, Рейну, Геррейро, Аканджи, Шмельцера и Витселя. В недавнем матче против «Баварии» микротравмы получили Эрлинг Холанн и Дан-Аксель Загаду. В том же матче, кстати, прервалась и победная серия «шмелей», составлявшая четыре игры кряду.

У «Севильи» серия совсем другая. Неудачи преследуют команду Лопетеги – за последние пять матчей проиграны четыре. Дважды нервионцев обыгрывала «Барселона», на своём поле они уступили и дортмундской «Боруссии» в событийной перестрелке – 2:3. Сусо, Ракитичу и компании предстояло отыграть задел в один гостевой мяч на «Сигнал Идуна Парк». Задача сложная, пусть и без «жёлтой стены» должной поддержки «шмели» не получают.

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Обе команды любят и умеют атаковать, однако матч начали на удивление пресно. «Шмелей» нулевая ничья устраивала, и они не особо рвались нарушать равновесие. Пришлось гостям брать инициативу в свои руки. Такое чувство, что понимал это лишь Лукас Окампос, разгонявший все атаки «Севильи». Только от аргентинца исходила и острота. То Окампос пробьёт со средней дистанции, заставив Хитца вступать в игру. То Лукас стянет на себя трёх соперников и выкатит под удар Сусо. Испанец бил классно, но взял чуть правее цели.

«Боруссия» спокойно смотрела на происходящее, практически не атаковала, а под конец первого тайма вдруг собралась и забила. Накрыли «Севилью» высоким прессингом. Томас Дилейни классно сыграл в отборе, моментально развернулась контратака, которую завершил прострелом Марко Ройс. Эрлингу Холанну осталось лишь попасть по воротам с пяти метров – 1:0.

Второй тайм начался гораздо интереснее. Эрлинг Холанн уже на второй минуте оформил дубль, по замысловатой траектории затолкав мяч в ворота с острого угла. Однако арбитр решение принял очень странное. Чакыр отменил гол норвежца, но назначил пенальти за фол Кунде, хватавшего Холанна. И без разницы турецкому арбитру, что этот момент не помешал Холанну забить. Сам же Эрлинг подошёл к 11-метровой отметке и переиграть Буну не сумел, но и тут вновь возник Чакыр. Турок заставил перебить, голкипер «Севильи» слишком рано дернулся с «ленточки». Со второй попытки Эрлинг Холанн уже реализовал пенальти, попав в уголок – 2:0.

Embed from Getty Images

Интрига умерла не сразу. Эмре Джан слегка подтолкнул Люка де Йонга и турецкий арбитр Чакыр опять захотел внимания - назначил пенальти. Юссеф Эн-Несири мощно пробил под перекладину, не оставив вопросов. Но этот гол ничего особо не изменил. Ведь только для овертайма гостям нужно было забивать ещё два. С этой задачей испанцы не справились, правда, на шестой компенсированной минуте добыли ничью в Дортмунде. Юссеф Эн-Несири дублем ответил на дубль Холанна - 2:2. Дортмунд идёт дальше.

Эрлинг Холанн за 14 матчей в Лиге чемпионов забил 20 голов, переписав рекорд турнира. Также норвежец стал первым после Обамеянга футболистом, забившим за «Боруссию» более 30 голов за сезон (31 в 29 матчах). И он точно не остановиться. В четвертьфинале Лиги чемпионов любым защитникам будет очень сложно против Эрлинга Холанна.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
10 Марта 2021, 01:15

жуткое судейство .. и коментатор , был вынужден перейти на матч юве )) Севилия плохо опять в обороне , и снова один в принципе предсказуемый игрок делает результат , специально наблюдал за норгом , лишь утвердился в своем мнении , что очень буду рад его успехам , выдающимся , феноминальным , и прочим , лишь бы они не были связаны хотя бы с Реалом , а в идеале с ла лигой .

0
CELTIC FROST
10 Марта 2021, 01:10

Первый (на вылет) пошел.

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