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Терзич: «Боруссия» гордится выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов»

10 Марта 2021, 11:32,

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с представителями СМИ после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Мы пробились в 1/4 финала. Это очень хороший результат. В команде отличное настроение. Все довольны этим достижением. Горжусь парнями.

«Боруссия» билась до последней секунды. Мы далеко не всегда попадаем в топ-8 команд Европы. Поэтому очень довольны своим успехом», - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Боруссия» победила «Севилью» со счетом 3:2, а в ответной встрече команды разошлись миром - 2:2.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эдин Терзич
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