Холанн стал автором рекорда Лиги чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Севильи». Его команда ушла на перерыв, ведя в счете (1:0).

Результативный удар норвежца стал для него уже 19-м в Лиге чемпионов, где он дебютировал всего полтора года назад. Примечательно, что в последних шести поединках он девять раз поражал чужие ворота и стал самым молодым футболистом в истории турнира, которому удавалось забивать в шести играх кряду. Холанну 20 лет и 231 день.

«Боруссия» же забила в 34 матче подряд, что является новым клубным рекордом.

Напомним, что в первом матче «Боруссия» победила со счетом 3:2.