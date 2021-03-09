Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Холанн стал автором рекорда Лиги чемпионов

09 Марта 2021, 23:57,

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Севильи». Его команда ушла на перерыв, ведя в счете (1:0).

Результативный удар норвежца стал для него уже 19-м в Лиге чемпионов, где он дебютировал всего полтора года назад. Примечательно, что в последних шести поединках он девять раз поражал чужие ворота и стал самым молодым футболистом в истории турнира, которому удавалось забивать в шести играх кряду. Холанну 20 лет и 231 день.

«Боруссия» же забила в 34 матче подряд, что является новым клубным рекордом.

Напомним, что в первом матче «Боруссия» победила со счетом 3:2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола