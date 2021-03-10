Гимн Лиги чемпионов - мелодия будильника Холанна

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн помог своей команде пройти «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов, попутно установив несколько рекордов турнира. Норвежец без ума от главного еврокубка настолько, что даже просыпается с мыслью о нем.

- Гимн Лиги чемпионов установлен в моем телефоне в качестве мелодии будильника. Я ежедневно просыпаюсь под него, и он мне никак не наскучит. Поэтому я постоянно начинаю каждый день с хорошего настроения, - приводит слова Холанна Marca.

В активе 20-летнего футболиста 20 голов в Лиге чемпионов. Всего же в этом сезоне он провел 29 матчей, в которых отметился 31 результативным ударом.