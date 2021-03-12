Холанн стал игроком недели в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на официальном сайте УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала против «Севильи» Холанн отметился двумя забитыми мячами. «Боруссия» добилась ничьей 2:2, которой дортмундцам хватило для прохода дальше, ведь ранее они победили 3:2 на выезде.

Отметим, что конкурентами Холанна в голосовании были Кейлор Навас, Фабиньо и Сержиу Оливейра из «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Порту» соответственно. Эти клубы тоже продолжили путь в сильнейшем клубном турнире континента.

На следующей неделе пройдут ещё четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов и жеребьёвка оставшейся части турнира.