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Холанн стал игроком недели в Лиге чемпионов

12 Марта 2021, 14:33,

Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на официальном сайте УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала против «Севильи» Холанн отметился двумя забитыми мячами. «Боруссия» добилась ничьей 2:2, которой дортмундцам хватило для прохода дальше, ведь ранее они победили 3:2 на выезде.

Отметим, что конкурентами Холанна в голосовании были Кейлор Навас, Фабиньо и Сержиу Оливейра из «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Порту» соответственно. Эти клубы тоже продолжили путь в сильнейшем клубном турнире континента.

На следующей неделе пройдут ещё четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов и жеребьёвка оставшейся части турнира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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