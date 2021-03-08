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Ройс поделился ожиданиями от матча с «Севильей»

08 Марта 2021, 19:09,

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

«Мы проанализировали субботнее поражении от «Баварии» (2:4), завтра нас ждёт грандиозный матч, наша цель – выйти дальше. Мы хотим сыграть так же, как и гостях, демонстрируя атакующий футбол.

Конечно, выход в четвертьфинал заставил бы всех гордиться нами. Я уверен, что мы готовы к завтрашнему матчу», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч между «Боруссией» и «Севильей» состоится завтра, девятого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой дортмундцев со счётом 3:2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Марко Ройс
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