Голы Холанна и Эн-Несири, ВАР и секунды до сенсации - видеообзор матча в Дортмунде

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Севильей» стал очередным бенефисом талантливого Эрлинга Холанна, который снова несколько раз переписал историю турнира. В конце первого тайма норвежец замкнул прострел Марко Ройса, а после перерыва за несколько минут забил два гола и промазал пенальти. Парадокс в том, что всё это был один и тот же эпизод. В правилах ВАР, похоже, нужно что-то менять, чтобы не отменять гол ради пенальти в те же ворота.

Севильцы даже в безнадежной ситуации продолжили играть и надеяться на три гола в ворота противника и благодаря дублю Юссефа Эн-Несири отыграли два мяча, но на чудо банально не осталось времени.

Самые яркие моменты и уникальное применение системы ВАР - в видеообзоре матча.