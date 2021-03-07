​Травма Санчо оказалась серьёзнее, чем предполагалось

Спортивный директор дортмундской «Боруссии Майкл Цорк сообщил, что мышечная травма Джейдона Санчо оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.

По словам Цорка, которые приводит Kicker, Санчо точно пропустит вторничный матч Лиги чемпионов против «Севильи». После этого вингер «шмелей» может пропустить ещё несколько поединков команды.

Напомним, Санчо не сыграл в субботу против «Баварии». «Боруссия» проиграла в Мюнхене со счётом 2:4, хотя вела в два мяча.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провёл за «Боруссию» тридцать один матч. На счету вингера двенадцать забитых голов и шестнадцать голевых передач.