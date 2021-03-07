Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Травма Санчо оказалась серьёзнее, чем предполагалось

07 Марта 2021, 16:33,

Спортивный директор дортмундской «Боруссии Майкл Цорк сообщил, что мышечная травма Джейдона Санчо оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.

По словам Цорка, которые приводит Kicker, Санчо точно пропустит вторничный матч Лиги чемпионов против «Севильи». После этого вингер «шмелей» может пропустить ещё несколько поединков команды.

Напомним, Санчо не сыграл в субботу против «Баварии». «Боруссия» проиграла в Мюнхене со счётом 2:4, хотя вела в два мяча.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провёл за «Боруссию» тридцать один матч. На счету вингера двенадцать забитых голов и шестнадцать голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола