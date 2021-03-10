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Холанн высказался о выходе «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

10 Марта 2021, 08:24,

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после ответного поединка с «Севильей» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Безумный матч по напряжению. «Боруссия» празднует итоговую победу. Очень рад, что мы смогли пройти в четвертьфинал. Сильно устал, однако радость от успеха перекрывает все», - приводит слова норвежского бомбардира пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке немецкий клуб одержал победу со счетом 3:2. Таким образом, «шмели» одолели андалусийцев с общим счетом 5:4.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Эрлинг Холанн, Боруссия Дормунд
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