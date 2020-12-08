«Краснодар» забил «Челси» и сразу пропустил в ответ

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08 Декабря 2020, 23:34,
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В заключительном для себя матче Лиги чемпионов «Краснодар» играет на выезде против «Челси». В середине первого тайма «быки» не только выстояли под атаками противника, но и сами забили. Кристьян Рамирес отыграл в штрафную на Виктора Классона, тот оставил мяч партнеру, и Реми Кабелла метко пробил низом в левый угол ворот. Счет открыт - 1:0.
Но тут же Кайо нарушил правила у своих ворот, и Жоржиньо с пенальти отыгрался - 1:1.
Напомним, что в этой группе турнирное положение команд не изменится в любом случае, и «Краснодар» продолжит борьбу в Лиге Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Краснодар, Реми Кабелла