«Краснодар» забил «Челси» и сразу пропустил в ответ

В заключительном для себя матче Лиги чемпионов «Краснодар» играет на выезде против «Челси». В середине первого тайма «быки» не только выстояли под атаками противника, но и сами забили. Кристьян Рамирес отыграл в штрафную на Виктора Классона, тот оставил мяч партнеру, и Реми Кабелла метко пробил низом в левый угол ворот. Счет открыт - 1:0.

Но тут же Кайо нарушил правила у своих ворот, и Жоржиньо с пенальти отыгрался - 1:1.

Напомним, что в этой группе турнирное положение команд не изменится в любом случае, и «Краснодар» продолжит борьбу в Лиге Европы.