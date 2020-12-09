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«Краснодар» завершает Лигу чемпионов достойной ничьей в гостях с «Челси»

09 Декабря 2020, 00:57,

Global Look Press

«Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничейным результатом в Лондоне. «Быки» даже вели в счёте в матче против «Челси», но пропустили.
Протокол игры  
Челси 1:1 Краснодар
    24' Кабелла Реми (0:1)
(1:1) Жоржиньо II 28'    
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар   82' Рюдигер Антонио Кристенсен Андреас Эмерсон Палмиери Ковачич Матео   74' (Канте Н'Голо (   74') Жоржиньо II Гилмор Билли Анджорин Фаустино   80' (Жиру Оливье (   80') Абрахам Тэмми Хаверц Кай   74' (Вернер Тимо (   74')
Запасные: Чилвел Бенджамин Зума Курт Пулишич Кристиан Джеймс Рис II Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Зигер Карло Томори Фикайо Маунт Мэйсон
Городов Евгений Смольников Игорь Мартынович Александр Кайо Силва   74' (Сорокин Егор (   74') Рамирес Кристьян Олссон Кристоффер   80' (Камболов Руслан (   80') Кабелла Реми   80' (Чернов Евгений (   80') Де Вильена Тонни Вандерсон   80' (Сулейманов Магомед-Шапи (   80') Берг Маркус   90' (Марков Евгений (   90') Классон Виктор
Запасные: Петров Сергей Черников Александр Синицын Андрей Уткин Даниил
08 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Во вторник «Краснодар» завершал своё выступление в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне «быки» досрочно гарантировали себе третье место в группе, так что поездка в гости к «Челси» не имела турнирного значения. Кстати, для лондонцев этот матч тоже был из разряда товарищеских – «синие» заранее себе гарантировали первое место в квартете. Так что в очной встрече команды разыгрывали призовые, прежде всего.

«Челси» с первых минут выпустил смешанный состав, в то время как «Краснодар» выставил основу. При этом инициативой в дебюте поединка владели всё же хозяева, но «быки» оборонялись спокойно. Более того, именно гости создали первый опасный момент. Классон слева вошёл в штрафную, обыгрался с Кабелла и бил в дальний верхний угол, но в цель не попал. Вскоре эта же связка открыла счёт, только в этот раз ассистентом выступил швед. Он вновь селва вошёл в штрафную, покатил мяч французу, а тот пробил в ближний угол, а Кепа выручить не смог.

Правда, буквально тут же в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Кайо в своей штрафной сбил Абрахама. Обидно, что смысла в этом фоле не было никакого, так как Рамирес спокойно бы опережал англичанина, но бразилец выставил ногу. К мячу подошёл Жоржиньо и спокойно забил. Вскоре лондонцы могли удваивать счёт. Хаверц вывел Абрахама на рандеву с Городовым, но форвард пробил мимо цели.

В оставшееся время до конца первого тайма больше опасных моментов не было. Лондонцы контролировали ход матча, но краснодарцы довольно уверенно оборонялись. Ничейный результат по итогам первых 45 минут, пожалуй, выглядел логично. В начале второго тайма характер матча не менялся – «Челси» контролировал, но ничего извлечь из этого не мог. В итоге, лондонцы били издали, но это было неопасно.

В середине второго тайма вылазка «Краснодара» едва не привела к забитому мячу. После контратаки де Вильена бил в дальний угол, но Кепа в этот раз спас свою команду. Тут же возник момент у «Челси». Рамирес в своей штрафной зачем-то стал обыгрывать Абрахама, потерял мяч, но удар английского форварда парировал Городов.

В концовке матча «Челси» чуть прибавил и создал пару моментов. Сначала после быстрой атаки Хаверц выскочил на рандеву с Городовым, но отпустил далековато мяч, и вратарь опередил немца. Затем Вернер слева вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но немного не попал. В итоге, счёт в матче больше не изменился.

«Челси» и «Краснодар» теперь ждут 14 декабря, на понедельник намечены жеребьёвки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи плей-офф еврокубков состоятся уже в будущем году.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Челси, Краснодар
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Комментарии (4)
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1
Bub
09 Декабря 2020, 01:03

По статистике в матче с Краснодаром Тэмми Абрахам развел рукам больше раз, чем коснулся мяча. Я понимаю, что в составе нужны англичине и тем более играющие за сборную, но, может быть, там естьи другие англичане, а?!
Кепа удивил сегодня. Пропустил только один и всего лишь два раза чуть ли не привез. Прогресс налицо.

1
Oleg-Chelsea
09 Декабря 2020, 01:03

Ой, ну достойной ничьей с вторым составом Челси, который уже вышел из группы... ну это еще ладно. НО Я весь матч смотрел на Абрахама. ГОСПОДИ, как ЭТО может играть в Челси. Пожалуйста, Краснодар забери его с собой, а лучше еще дальше в Чечню. Это просто ужас, а не игрок Челси.

0
Витаминович Алексей
09 Декабря 2020, 01:30

Этот второй состав Челси всё равно дороже состава Краснодара в 2 раза)

0
Bub
09 Декабря 2020, 01:08

Англичанин, игрок сборной, сам-знаешь-кто - вот и прикинь, куда его девать то....

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