«Краснодар» завершает Лигу чемпионов достойной ничьей в гостях с «Челси»

«Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничейным результатом в Лондоне. «Быки» даже вели в счёте в матче против «Челси», но пропустили.

Во вторник «Краснодар» завершал своё выступление в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне «быки» досрочно гарантировали себе третье место в группе, так что поездка в гости к «Челси» не имела турнирного значения. Кстати, для лондонцев этот матч тоже был из разряда товарищеских – «синие» заранее себе гарантировали первое место в квартете. Так что в очной встрече команды разыгрывали призовые, прежде всего.

«Челси» с первых минут выпустил смешанный состав, в то время как «Краснодар» выставил основу. При этом инициативой в дебюте поединка владели всё же хозяева, но «быки» оборонялись спокойно. Более того, именно гости создали первый опасный момент. Классон слева вошёл в штрафную, обыгрался с Кабелла и бил в дальний верхний угол, но в цель не попал. Вскоре эта же связка открыла счёт, только в этот раз ассистентом выступил швед. Он вновь селва вошёл в штрафную, покатил мяч французу, а тот пробил в ближний угол, а Кепа выручить не смог.

Правда, буквально тут же в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Кайо в своей штрафной сбил Абрахама. Обидно, что смысла в этом фоле не было никакого, так как Рамирес спокойно бы опережал англичанина, но бразилец выставил ногу. К мячу подошёл Жоржиньо и спокойно забил. Вскоре лондонцы могли удваивать счёт. Хаверц вывел Абрахама на рандеву с Городовым, но форвард пробил мимо цели.

В оставшееся время до конца первого тайма больше опасных моментов не было. Лондонцы контролировали ход матча, но краснодарцы довольно уверенно оборонялись. Ничейный результат по итогам первых 45 минут, пожалуй, выглядел логично. В начале второго тайма характер матча не менялся – «Челси» контролировал, но ничего извлечь из этого не мог. В итоге, лондонцы били издали, но это было неопасно.

В середине второго тайма вылазка «Краснодара» едва не привела к забитому мячу. После контратаки де Вильена бил в дальний угол, но Кепа в этот раз спас свою команду. Тут же возник момент у «Челси». Рамирес в своей штрафной зачем-то стал обыгрывать Абрахама, потерял мяч, но удар английского форварда парировал Городов.

В концовке матча «Челси» чуть прибавил и создал пару моментов. Сначала после быстрой атаки Хаверц выскочил на рандеву с Городовым, но отпустил далековато мяч, и вратарь опередил немца. Затем Вернер слева вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но немного не попал. В итоге, счёт в матче больше не изменился.

«Челси» и «Краснодар» теперь ждут 14 декабря, на понедельник намечены жеребьёвки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи плей-офф еврокубков состоятся уже в будущем году.