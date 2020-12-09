«Краснодар» впечатлил в Лондоне: Четыре «быка», которые не испугались «Челси» и увезли ничью

Оценки футболистам Мурада Мусаева

Можно похвалить «Краснодар» за дебют на групповом этапе Лиги чемпионов. Во-первых, команда выполнила задачу, отобравшись в плей-офф Лиги Европы. Единственный клуб РПЛ, который весной продолжит борьбу в еврокубках. За это «быкам» отдельное спасибо. А ничья с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» - будто дембельский аккорд. Радует, что на мажорной ноте.

Статистика матча: владение мячом - 64:36, удары по воротам - 18:7, в створ – 5:2, угловые – 6:2. Да, с тридцатой минуты «быки» в основном отбивались, но ничью добыли заслуженную. И не нулевую. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева, выделив четверых лучших.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«КРАСНОДАР»

ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ – 7,5. Неожиданно появился в рамке Евгений, что ещё больше добавляет вистов его игре. Уверенность в стиле Сафонова, неплохие сейвы, которых набралось четыре штуки, грамотная организация обороны. Городова «Челси» пробил только с пенальти.

КРИСТИАН РАМИРЕС – 4,5. Эквадорец чуть не повторил «стиль Кайо». Пошёл в дриблинг у своей штрафной площади, мяч потерял, но Абрахам простил. Хотя грубейшей ошибки Кристиана это не отменяет. Исправится не удалось, Кай Хаверц в зоне Рамиреса себя прекрасно чувствовал.

КАЙО – 4,0. В стиле Кайо сыграл и сам Кайо. Соскучились по привозам в Лиге чемпионов? Пожалуйста, получите. В этот раз не так явно, однако пенальти целиком на совести Кайо. Попался на финт и зачем-то повалил Абрахама, хотя подстраховка была рядом. Неожиданно слабо сыграл на втором этаже, проиграв 2 единоборства из 3.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ – 7,5. Во втором тайме «Челси» знатно поддавил через центр и тогда на первые роли вышел Мартынович. Капитан играл максимально надёжно – пять раз на вынос, записал себе в актив два перехвата и 3 выигранных единоборства из 4, заблокировал два удара.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ – 6,5. Уверенность Мартыновича передалась и Смольникову. Игорь во втором тайме прикрыл Анджорина, хотя в первые 45 мучился с молодым оппонентом. Тоже не мудрил, пять раз сыграв на вынос, трижды мяч отобрал. Атаки поддерживать сил и времени не хватало.

КРИСТОФФЕР ОЛССОН – 4,5. Вернулся Олссон в старт и принёс только один вопрос: зачем? Опорный полузащитник проиграл все шесть единоборств, ни разу не смог мяч отобрать, дважды был пройден на дриблинге. С созиданием тоже беда, ничего опасного Олссон не придумал.

ТОННИ ВИЛЬЕНА – 5,0. Под стать Олссону действовал и Вильена. На пару они вчистую проиграли центр поля Ковачичу и Гилмору, позволяя тем постоянно бить с дальней дистанции. Тонни чуть лучше двигался, атаки поддерживал, поэтому получил на полбалла больше. Но толку и от голландца, и от шведа практически не было.

РЕМИ КАБЕЛЛА – 8,0. А вот от этого футболиста толк есть практически всегда. Реми Кабелла в свойственной ему манере крутил классные комбинации (две ключевые передачи), обыгрывал (два удачных дриблинга), а сегодня ещё и завершал, бильярдным ударом под штангу счёт открыв.

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ВИКТОР КЛАССОН – 7,5. Коллега Кабелла по голевому эпизоду. Отлично прочувствовал момент и мягко продлил на Реми, записав себе в актив ассист. Классон вообще круто комбинировал с французом, едва не отличившись лично после умной «стеночки» на линии штрафной площади.

ВАНДЕРСОН – 5,0. Бразилец традиционными скоростными забегами напрягал Эмерсона на фланге, но уж слишком быстро его раскусил защитник. Дриблинг не проходил, в единоборствах итальянец был лучше – Вандерсон проиграл 5 эпизодов из 6, так и не сумев создать хоть что-нибудь.

МАРКУС БЕРГ – 5,0. Примерно по такой же схеме бегал Берг. Только реже попадал в кадр и без дриблинга обходился. До Маркуса мяч вообще редко доходил, поэтому ему приходилось развлекаться высоким прессингом. Шведский нападающий отбор обозначал, но так ни одного и не совершил.

ЕГОР СОРОКИН – б/о.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – б/о.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ – б/о.

РУСЛАН КАМБОЛОВ – б/о.

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ – б/о.