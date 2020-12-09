Смольников: «Хотим выиграть Лигу Европы, почему нет?»

Полузащитник «Краснодара» Игорь Смольников подвёл итоги матча с «Челси» (1:1) в эфире канала «Матч!».

- Заработали очко. В первом тайме действовали лучше, забили, где-то сами в это не поверили и тут же пропустили, расслабились. Во втором тайме, думаю, уже больше играли на результат, потому что где-то уже было тяжело атаковать, и у них вышло три нападающих. Ничьей, думаю, довольны.

- Вы как опытный человек, оцените турнирный ход команды в этой Лиге чемпионов. Был ли шанс зацепиться за второе место в матчах с «Севильей», или вы сыграли на тот уровень, на который сейчас команда готова?

- Если мы заняли третье место, значит, достойны только третьего места. Но матчи с «Севильей» были определяющими. Если бы они чуть удачнее в нашу пользу сложились, я думаю, был бы шанс даже зацепиться и выйти из группы. Сейчас об этом бессмысленно говорить. Нам остается только делать выводы и насладиться этим моментом. В следующий раз, дай бог, если мы попадем, у нас будет опыт, будет легче. У нас команда хорошая, молодая, так что нам есть куда расти, и мы будем расти.

- Много говорилось перед этим матчем, что все места расставлены, и ничего не изменится. Отсутствие турнирной мотивации немного девальвировало для кого-то значимость этой игры. Как в команде относились к этому? Насколько отсутствие турнирной мотивации влияет на отношение футболистов к игре?

- Тут неуместно говорить о каком-то недонастрое на матчи Лиги чемпионов, потому что их в принципе не бывает много, каждый матч на вес золота. Мы все это понимаем. Я не думаю, что тот же «Челси» выходил с мыслями о том, что у него все задачи решены, и они играли спустя рукава. Я думаю, это просто невозможно. Мы максимально настраивались на этот матч и в принципе верили, что будет возможность зацепиться в этом матче. Так и получилось.

- Насколько для команды Лига Европы будет стимулом, мотивацией после Лиги чемпионов?

- Здорово, что мы попали в Лигу Европы, что мы обыграли дома прямого конкурента «Ренна», и на выезде с ними вничью сыграли, а дома все решили. Что касается Лиги Европы, для нас это стимул, что мы будем играть в Европе. Конечно, мы хотим пройти и выиграть ее, почему нет?

- Столько говорится об этом безумном графике. Весной будет чуть полегче. Как себя ощущаете, как оцениваете свою физическую готовность после окончания группового турнира, ведь играть еще РПЛ?

- Если честно, нет никаких проблем. В плане физическом чувствую себя хорошо. Вообще думаю, что наоборот для нас лучше чаще играть. Просто в этот период времени очень много больных, в том числе из-за ковида. Кто-то выпадал, может, где-то просто нужны были замены, кому-то дать отдохнуть. Одно на другое накопилось. Лучше, когда постоянно игры. Самое главное - играть и правильно восстанавливаться.

- Городову что-то сказали после окончания матча? Все-таки вратарь нечасто выходит в основе и так потащил в концовке, я про тот сэйв ногой из угла.

- Если честно, его еще не видел. Он молодец, он во всех играх выходил и спокойно действовал. Чувствуем его спокойствие, верим в него, он хороший вратарь, что сегодня доказал.