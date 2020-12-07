Лэмпард: «Надеюсь, что мои игроки не получат травм в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с прессой перед матчем с «Краснодаром» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Надеюсь, что мои игроки не получат травм в матче с «Краснодаром». Хочу увидеть правильное отношение к игре от команды.

Мы длительное время не пропускали голов – это огромный плюс для нас. Против «Лидса» в выходные мы начали матч неплохо, но допустили ошибку. Хорошо, что нам удалось изменить план на игру и выиграть, такие моменты придают уверенность.

Вернер? Он уже оказал большое влияние на команду. Тимо создает большое количество моментов, он станет важным игроком для клуба», - цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.