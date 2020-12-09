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«Краснодар» сумел конвертировать неудачи в полезный опыт

09 Декабря 2020, 12:37,

Global Look Press

«Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте. Хотя к четвёртому туру «быки» лишились шансов на попадание в плей-офф, они вынесли из этого урок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает итоги выступления «Краснодара» в Лиге чемпионов.

От «Краснодара» изначально ничего не ждали в Лиге чемпионов. Во-первых, для команды это был дебют в турнире, во-вторых, группа попалась довольно сложная, и надеяться побороться в ней даже за второе место было нереально. Однако от «Краснодара» ждали, что команда наберётся опыта и будет играть для болельщиков.

Первые четыре игры в Лиге чемпионов откровенно разочаровали, причём каждая по-своему. Ничья в первом туре в Ренне выглядела хорошо в плане того, чтобы было набрано очко. Однако «Краснодар» в матче против такого же дебютанта Лиги чемпионов «Ренна» зажался в оборону и просто отбивался. Потом «быки» показали, как команда просто разваливается во встрече с «Челси». Позже было позорнейшее поражение от «Севильи» в большинстве и ещё одна неудача с андалузцами, когда южане просто решили закончить матч до финального свистка арбитра.

Можно неудачи первых четырёх матчей списать на проблемы с составом, однако каждый раз это скорее был итог психологической неуверенности. Когда груз ответственности упал, то «Краснодар» стал более похожим на себя — одержал уверенную по игре победу над «Ренном» дома и провел достойную встречу с «Челси». Конечно, лондонцы выставили неоптимальный состав, но этим футболистам надо было доказывать Фрэнку Лэмпарду свою необходимость, так что мотивация у «синих» точно была.

В целом выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов можно назвать достойным, особенно на фоне «Зенита» и, вероятно, «Локомотива». Попадание в Лигу Европы – это точно не провал. Мог ли «Краснодар» сыграть лучше? Наверное, мог бы, будь у команды чуть больше уверенности в себе. С другой стороны, ведь её было неоткуда взять — это первая Лига чемпионов для «быков». Столь необходимый опыт команда получила, так что в следующий раз краснодарцы смогут сыграть увереннее. Вопрос только в том, когда в следующий раз «быки» вновь окажутся в Лиге чемпионов.

Пока же подопечные Мурада Мусаева могут воспользоваться своим опытом в Лиге Европы. На плей-офф этого турнира команде стоит поставить одну важную задачу – дойти до встречи с топ-клубом и обыграть его. «Краснодару» очень нужна по-настоящему статусная победа, чтобы команда окончательно поверила в свои силы. Благо в Лиге Европы будет хватать грандов, которые не в лучших кондициях: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или «Милан», который явно будет делать ставку на Серию А.

Отдельно хочется отметить, что даже четыре очка в двух последних матчах в Лиге чемпионов пока не снимают вопросов относительно перспектив Мусаева. Победа над «Ренном» — это не подвиг, а хорошо выполненная работа, которая была под силу. Ничья с «Челси» — это приятный бонус, но не более. Всё же итог первых четырёх матчей в Лиге чемпионов – это во многом вина тренера. Мусаев учится, но пока непонятно, сумеет ли научиться, а если сумеет, то когда.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Краснодар
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