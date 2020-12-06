Сулейманов ответил на вопрос, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос, чего не хватило команде для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, «Краснодар» не смог навязать борьбу «Челси» и «Севилье» за первые две позиции, но при этом финиширует выше «Ренна» и продолжит еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы.

«Не хватило и опыта, и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями. Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе», - приводятся слова Сулейманова на официальном сайте краснодарского клуба.