«Краснодару» важно обыграть «Челси» в Лондоне. Объясняем, почему

|
07 Декабря 2020, 16:27,
|
|
Во вторник и среду пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе «Краснодара» турнирных интриг не осталось – команды уже никуда не денутся со своих мест – однако команде Мурада Мусаева всё же нужно постараться обыграть «Челси» на выезде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, зачем «быкам» три очка в Лондоне.
Турнирная ситуация в группе E
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Челси
|5
|4
|1
|0
|13:1
|13
|2
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|6:7
|10
|3
|Краснодар
|5
|1
|1
|3
|5:10
|4
|4
|Ренн
|5
|0
|1
|4
|2:8
|1
«Челси» - «Краснодар»
«Ренн» - «Севилья»
По итогам пятого тура в группе E было сформировано окончательное турнирное положение. Теоретически по очкам «Севилья» может догнать «Челси», а «Ренн» - «Краснодар». Однако это ровным счётом ничего не изменит. Дело в том, что при одинаковом количестве набранных баллов «Челси» и «Краснодар» в этих парах будут выше по показателям в очных поединках (четыре очка против одного).
Тем не менее, одна скрытая турнирная мотивация здесь всё же существует. Заключается она в посеве «Краснодара» при жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. Если взять восемь команд, которые отправятся во второй по престижности евротурнир через третье место в Лиге чемпионов, то половина из них окажется сеяными, а другая половина – несеяными. Это будет зависеть от показателей команд в Лиге чемпионов. На текущий момент ситуация следующая:
Третьи места в группах Лиги чемпионов после пяти туров
|М
|Команда
|Очки
|Разница мячей
|Посев в ЛЕ
|1
|РБ Лейпциг
|9
|8:10
|сеяный
|2
|Аякс
|7
|7:6
|сеяный
|3
|Реал
|7
|9:9
|сеяный
|4
|Брюгге
|7
|6:8
|сеяный
|5
|Зальцбург
|4
|10:15
|несеяный
|6
|Краснодар
|4
|5:10
|несеяный
|7
|Олимпиакос
|3
|2:8
|несеяный
|8
|Динамо Киев
|1
|3:13
|несеяный
Как видим, в случае ничьей или поражения от «Челси» в Лондоне «Краснодар» в любом случае попадёт в число несеяных команд. А вот победа подарит команде Мурада Мусаева шанс оказаться в сеяной четвёрке. Именно шанс, а не гарантию, ведь ситуация также будет зависеть от развития событий в других группах.
При своей победе в рейтинге третьих мест в Лиге чемпионов «Краснодар» точно займёт место со второго по пятое, ведь «быки» точно будут выше третьей команды в группах А (третье место не наберёт больше 6 очков), С (третье место не наберёт больше 6 очков) и G (третье место не наберёт больше 4 очков) и точно будут ниже третьей команды в группе H (третье место не наберёт меньше 9 очков).
Рассчитать расклад более подробно достаточно сложно, поскольку влиять также будут конкретные результаты, счета и, как следствие, итоговая разность мячей у команд. Для примера скажем, что «Краснодар» устроит своя победа в один мяч и крупное поражение «Брюгге» в гостях у «Лацио». Пожалуй, это самый реальный вариант. При определённом счёте подойдёт поражение «Брюгге» и в два мяча.
Попадание в число сеяных позволит «Краснодару» потенциально получить более лёгкого соперника, а также проводить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы на своём поле.
Помимо ситуации с посевом в Лиге Европы, «Краснодар» имеет и другие стимулы. Обыграть на выезде «Челси» - пускай и немотивированный – очень престижно. Эта победа могла бы порадовать болельщиков и окончательно положить конец разговорам о кризисе и об отставке Мурада Мусаева. Плюс три очка позволили бы «быкам» пополнить свой бюджет. Да и про таблицы коэффициентов - как национальные, так и клубные - забывать не следует. Как видим, краснодарские футболисты отправятся на «Стэмфорд Бридж» с серьёзным настроем.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар