«Краснодару» важно обыграть «Челси» в Лондоне. Объясняем, почему

Во вторник и среду пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе «Краснодара» турнирных интриг не осталось – команды уже никуда не денутся со своих мест – однако команде Мурада Мусаева всё же нужно постараться обыграть «Челси» на выезде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, зачем «быкам» три очка в Лондоне.

Турнирная ситуация в группе E

М Команда И В Н П РМ О 1 Челси 5 4 1 0 13:1 13 2 Севилья 5 3 1 1 6:7 10 3 Краснодар 5 1 1 3 5:10 4 4 Ренн 5 0 1 4 2:8 1

«Челси» - «Краснодар»

«Ренн» - «Севилья»

По итогам пятого тура в группе E было сформировано окончательное турнирное положение. Теоретически по очкам «Севилья» может догнать «Челси», а «Ренн» - «Краснодар». Однако это ровным счётом ничего не изменит. Дело в том, что при одинаковом количестве набранных баллов «Челси» и «Краснодар» в этих парах будут выше по показателям в очных поединках (четыре очка против одного).

Тем не менее, одна скрытая турнирная мотивация здесь всё же существует. Заключается она в посеве «Краснодара» при жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. Если взять восемь команд, которые отправятся во второй по престижности евротурнир через третье место в Лиге чемпионов, то половина из них окажется сеяными, а другая половина – несеяными. Это будет зависеть от показателей команд в Лиге чемпионов. На текущий момент ситуация следующая:

Третьи места в группах Лиги чемпионов после пяти туров

М Команда Очки Разница мячей Посев в ЛЕ 1 РБ Лейпциг 9 8:10 сеяный 2 Аякс 7 7:6 сеяный 3 Реал 7 9:9 сеяный 4 Брюгге 7 6:8 сеяный 5 Зальцбург 4 10:15 несеяный 6 Краснодар 4 5:10 несеяный 7 Олимпиакос 3 2:8 несеяный 8 Динамо Киев 1 3:13 несеяный

Как видим, в случае ничьей или поражения от «Челси» в Лондоне «Краснодар» в любом случае попадёт в число несеяных команд. А вот победа подарит команде Мурада Мусаева шанс оказаться в сеяной четвёрке. Именно шанс, а не гарантию, ведь ситуация также будет зависеть от развития событий в других группах.

При своей победе в рейтинге третьих мест в Лиге чемпионов «Краснодар» точно займёт место со второго по пятое, ведь «быки» точно будут выше третьей команды в группах А (третье место не наберёт больше 6 очков), С (третье место не наберёт больше 6 очков) и G (третье место не наберёт больше 4 очков) и точно будут ниже третьей команды в группе H (третье место не наберёт меньше 9 очков).

Рассчитать расклад более подробно достаточно сложно, поскольку влиять также будут конкретные результаты, счета и, как следствие, итоговая разность мячей у команд. Для примера скажем, что «Краснодар» устроит своя победа в один мяч и крупное поражение «Брюгге» в гостях у «Лацио». Пожалуй, это самый реальный вариант. При определённом счёте подойдёт поражение «Брюгге» и в два мяча.

Попадание в число сеяных позволит «Краснодару» потенциально получить более лёгкого соперника, а также проводить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы на своём поле.

Помимо ситуации с посевом в Лиге Европы, «Краснодар» имеет и другие стимулы. Обыграть на выезде «Челси» - пускай и немотивированный – очень престижно. Эта победа могла бы порадовать болельщиков и окончательно положить конец разговорам о кризисе и об отставке Мурада Мусаева. Плюс три очка позволили бы «быкам» пополнить свой бюджет. Да и про таблицы коэффициентов - как национальные, так и клубные - забывать не следует. Как видим, краснодарские футболисты отправятся на «Стэмфорд Бридж» с серьёзным настроем.