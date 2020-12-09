Мусаев: «Мы достойно справились с теми трудностями, что у нас были»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Челси» (1:1) в эфире канала «Матч!».

- Понравилось ли вам, как действовали сегодня ваши подопечные?

- Мне очень понравилось, как мы играли в первом тайме, мы были хороши в переходных фазах, когда отбирали мяч, проводили быстрые атаки. Соперник практически ничего не создал, мы играли компактно, была хорошая взаимостраховка. Второй тайм - наверное, мы немного отдали инициативу. Это связано с тем, что Вандерсон не до конца готов, Классон не до конца готов, плюс это третья игра за шесть дней. Соперник больше и больше давил, а у нас была одна неплохая быстрая атака, даже две, когда Вильена неправильно распорядился мячом. Я доволен тем результатом, который мы получили.

- Почему Матвея Сафонова не было в воротах, почему Евгений Городов был в рамке?

- Он на предыгровой тренировке вчера получил травму. Поле было плохого качества, нога поехала, и там проблема у него с тонкой мышцей.

- Если резюмировать, насколько вы довольны своей работой и работой команды вот в этих шести матчах?

- Я доволен тем, что мы смогли выйти в Европу. Не все понимают тот уровень трудностей, с которыми мы столкнулись, в первую очередь, кадровых. Был ряд ровных матчей, мы могли взять очки, как с «Севильей», также с «Ренном» могли не взять столько очков. Поэтому считаю, что все закономерно, и мы достойно справились с теми трудностями, что у нас были.

- Вопрос по поводу Кайо. В этом матче показалось, что он за редким исключением сыграл довольно уверенно. Насколько серьезна травма, через несколько дней игра с «Локомотивом», восстановится ли он?

- Кайо последние три матча играет на хорошем уровне. Я не знаю насчет травмы, колено его беспокоило в последней игре с «Ротором». Нужно провести расследование.

- Амбиции команды в Лиге Европы будут на уровне, не так ли?

- Да, конечно. Мы почувствовали вкус матчей с большими соперниками. Сейчас мы на «Стэмфорд Бридж». Это незабываемое ощущение. Хочется продолжить, сейчас важно доиграть чемпионат, вернуться в борьбу за Европу в России, потом хорошо поработать на сборах и с новыми силами к новым целям.

- Этот осенний отрезок, когда матчи шли один за другим, был самым сложным в вашей тренерской карьере?

- Да, это самый сложный отрезок, потому что не было сборов. Было много травм, болезней, просто все, как снежный ком, накатывалось с каждым матчем все больше и больше. Думаешь, что хуже быть не может, но оно происходило. Это большой опыт для меня и команды, это было очень сложно.