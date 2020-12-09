Мартынович: «Могли разок выйти вперёд при определённом стечении обстоятельств»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович подвёл итоги матча с «Челси» (1:1) в эфире канала «Матч!».

- Что касается результата, можно назвать его удовлетворительным, в Лондоне ничья, дотерпели. Но при этом у нас были очень хорошие моменты, мы хорошо выбегали. Где-то могли разок выйти вперед при определенном стечении обстоятельств. Не хватило немного хладнокровия у чужих ворот.

- Важно ли было после тех неудач завершить групповой этап на, можно сказать, приятной ноте?

- В любом случае, на такого соперника, как «Челси», мотивировать не надо, поэтому мы вышли с полной самоотдачей и мотивацией. Конечно же, хотелось положительного результата.

- Идет много разговоров о восстановлении, перелетах и так далее. Когда улетаете?

- Завтра улетаем. Этот промежуток через два на третий был тяжелым, но до игры с «Локомотивом» у нас достаточно дней. Думаю, все успеют восстановиться, ни у кого нет мышечных травм. Я думаю, все во всеоружии подойдут.