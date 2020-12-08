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В составе «Краснодара» два изменения перед матчем с «Челси»

08 Декабря 2020, 22:22,

Global Look Press

«Краснодар» определился со стартовым составом на заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против «Челси».

С первых минут сыграют Евгений Городов, Игорь Смольников, Александр Мартынович, Кайо Силва, Кристиан Рамирес, Кристоффер Олссон, Реми Кабелла, Тонни де Вильена, Вандерсон

Маркус Берг и Виктор Классон.

По сравнению с составом победного матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ренна» главный тренер «быков» Мурад Мусаев сделал два изменения в составе. Евгений Городов заменил в рамке Матвея Сафонова, а Кристоффер Олссон в центре поля - Юрия Газинского.

Стартовый свисток в матче «Челси» - «Краснодар» прозвучит в 23:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар
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