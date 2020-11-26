Азар: «Мне было важно забить, но намного важнее - победа»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пообщался с представителями СМИ после победы над миланским «Интером» (2:0) в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Реал» отлично сыграл в Милане. Нам осталось выиграть два матча в группе. Нужно набирать очки, который нам очень необходимы.

Мой гол? Мне было важно забить, но намного важнее - победа. Думаю, я хорошо проявил себя в этом матче», - приводит слова бельгийского хавбека пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения группового раунда Лиги чемпионов подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в квартете В. На счету «сливочных» семь очков. Следующий матч «королевский» клуб сыграет на выезде с донецким «Шахтёром».