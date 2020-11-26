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Капелло: «Против посредственного «Реала» «Интер» мог добиться большего»

26 Ноября 2020, 14:41,

fratria.ru

Известный итальянский специалист Фабио Капелло высказался об игре «Интера» в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«Интер» начал матч плохо, без нацеленности на чужие ворота. В первом тайме «Интер» испытывал большие трудности, потому что играл в три центральных защитника против одного нападающего, а в центре поля не хватало людей.

Во втором тайме «Интер» вышел играть в четыре защитника – это мне понравилось больше. Против этого посредственного «Реала» «Интер» мог добиться большего.

Лукаку был бледной тенью самого себя, а ошибка, которую допустил Видаль, просто недопустима. Если команде не играет, то, возможно, пора менять тактику», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Фабио Капелло
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