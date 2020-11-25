Видаль получил две жёлтые карточки с интервалом в несколько секунд

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25 Ноября 2020, 23:46,
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле принимает мадридский «Реал».
На 33-й минуте за споры с арбитром желтую карточку получил полузащитник «Интера» Артуро Видаль, на этом чилиец не остановился и продолжил выражать своё недовольство работой судьи, за что через несколько секунд получил и вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную. Таким образом, Видаль оставил свою команду в меньшинстве уже в первом тайме.
На данный момент идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу мадридцев, в самом начале встречи точным ударом с пенальти отметился бельгийский вингер «Реала» Эден Азар.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
настоящий Ювентино. за мердосов играть зашквар)
радоваться надо, что этот неадекват перешел в мердадзурри...