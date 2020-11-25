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Видаль получил две жёлтые карточки с интервалом в несколько секунд

25 Ноября 2020, 23:46,

Евро-Футбол.Ру

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле принимает мадридский «Реал».

На 33-й минуте за споры с арбитром желтую карточку получил полузащитник «Интера» Артуро Видаль, на этом чилиец не остановился и продолжил выражать своё недовольство работой судьи, за что через несколько секунд получил и вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную. Таким образом, Видаль оставил свою команду в меньшинстве уже в первом тайме.

На данный момент идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу мадридцев, в самом начале встречи точным ударом с пенальти отметился бельгийский вингер «Реала» Эден Азар.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
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Комментарии (2)
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0
BESTJuventus10
25 Ноября 2020, 23:50

настоящий Ювентино. за мердосов играть зашквар)

0
overkill666
26 Ноября 2020, 00:04

радоваться надо, что этот неадекват перешел в мердадзурри...

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