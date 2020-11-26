Ханданович: «Мы находимся в сложной ситуации»

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26 Ноября 2020, 01:58,
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы попали в сложную ситуацию в группе, теперь нам остается лишь надеяться на других, посмотрим, что произойдёт.
Мы понимали, что у нас очень сложная группа, но мы должны были проявить себя на поле, решающее значение имеет именно это.
Думаю, что «Реал» не привык играть в обороне, им нравится владеть мячом, когда они атакуют, то быстро двигают мяч, вам остается лишь бегать за ними. Тяжело играть против такой команды», - цитирует Хандановича Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Самир Ханданович