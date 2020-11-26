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Ханданович: «Мы находимся в сложной ситуации»

26 Ноября 2020, 01:58,

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Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы попали в сложную ситуацию в группе, теперь нам остается лишь надеяться на других, посмотрим, что произойдёт.

Мы понимали, что у нас очень сложная группа, но мы должны были проявить себя на поле, решающее значение имеет именно это.

Думаю, что «Реал» не привык играть в обороне, им нравится владеть мячом, когда они атакуют, то быстро двигают мяч, вам остается лишь бегать за ними. Тяжело играть против такой команды», - цитирует Хандановича Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Самир Ханданович
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