Модрич: «Мы заслужили победу над «Интером»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я говорил, что для нас этот матч будет финалом. Мы сыграли хорошо. Мы сделали то, о чем я просил – сыграли вместе и друг за друга.

Мы заслужили победу. Потеряв ключевых игроков, мы должны были играть как одно целое. Мы показали командный дух и характер, которые всегда проявляли в этом соревновании. Мы довольны своим выступлением», - цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

После четырёх туров «Реал» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы B, опережая идущий следом «Шахтёр» на три балла.