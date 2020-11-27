«Интер» накажет Видаля за удаление в матче с «Реалом»

Хавбек Артуро Видаль, выступающий за миланский «Интер», будет наказан по итогам поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «королевского» клуба.

Напомним, что чилийского полузащитника удалили с поля в первой половине за споры с главным рефери матча Энтони Тэйлором. Видаль получил две желтые карточки в течение минуты.

Согласно данным издания Football Italia, «нерадзурри» приняли решение серьезно оштрафовать 33-летнего игрока за его поведение. Размер взыскания не разглашается.

После четырех туров «Интер» набрал всего два очка и занимает последнее место в группе В.