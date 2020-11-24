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​Каземиро: «У «Реала» сложная группа»

24 Ноября 2020, 16:28,

Global Look Press

Полузащитник «Реала» Каземиро перед матчем против «Интера» отметил, что его команда находится в сложной группе Лиги чемпионов.

После трёх туров «Реал» занимает третье место в квартете, набрав четыре очка. Выше идут «Шахтёр» (тоже четыре очка) и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (пять очков), ниже располагается «Интера» (два очка).

«Мы знаем, что находимся в сложной группе. В «Шахтёре» выступают качественные бразильские футболисты. «Боруссия» хорошо выступает в Германии, а «Интер» - отличная команда с сильными традициями и тренером с чёткими идеями», - рассказал Каземиро в интервью пресс-службе УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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