Конте: «Сегодня встречались команды разного уровня»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда сложно играть против таких больших клубов, как «Реал». Когда соперник забивает, а вы остаетесь в меньшинстве, то вернуться в игру просто невозможно.

Думаю, что вы увидели разницу между нами и ними. Это не должно сбить нас с ног. Это должно показать нам, что есть путь, по которому мы должны идти. Нам нужно трудиться и оставаться скромными, чтобы понять, где мы находимся, не поддаваясь влиянию людей извне.

Сегодня встречались команды разного уровня, в последние годы «Реал» доминирует в этом турнире и является главным действующим лицом. Мы же только учимся», - цитирует Конте Sky Sport Italia.