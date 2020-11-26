Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Конте: «Сегодня встречались команды разного уровня»

26 Ноября 2020, 02:12,

Instagram

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда сложно играть против таких больших клубов, как «Реал». Когда соперник забивает, а вы остаетесь в меньшинстве, то вернуться в игру просто невозможно.

Думаю, что вы увидели разницу между нами и ними. Это не должно сбить нас с ног. Это должно показать нам, что есть путь, по которому мы должны идти. Нам нужно трудиться и оставаться скромными, чтобы понять, где мы находимся, не поддаваясь влиянию людей извне.

Сегодня встречались команды разного уровня, в последние годы «Реал» доминирует в этом турнире и является главным действующим лицом. Мы же только учимся», - цитирует Конте Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Антонио Конте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола