​Конте: «Реал» не должен плакать из-за отсутствия футболистов»

Наставник «Интера» Антонио Конте высказался по поводу того, что за «Реал» в среду в матче Лиги чемпионов некоторые футболисты не смогут сыграть из-за травм.

«Я не думаю, что «Реал» должен плакать из-за отсутствия футболистов. У них остаётся качественный и сильный состав. Тот факт, что они говорят об отсутствующих игроках, заставляет меня улыбаться», - сказал Конте на пресс-конференции.

«Интер» и «Реал» сыграют в Италии двадцать пятого ноября. Встреча стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» имеет в своём активе только два очка.