​Конте: «Реал» не должен плакать из-за отсутствия футболистов»

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24 Ноября 2020, 18:34,
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Наставник «Интера» Антонио Конте высказался по поводу того, что за «Реал» в среду в матче Лиги чемпионов некоторые футболисты не смогут сыграть из-за травм.
«Я не думаю, что «Реал» должен плакать из-за отсутствия футболистов. У них остаётся качественный и сильный состав. Тот факт, что они говорят об отсутствующих игроках, заставляет меня улыбаться», - сказал Конте на пресс-конференции.
«Интер» и «Реал» сыграют в Италии двадцать пятого ноября. Встреча стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» имеет в своём активе только два очка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Антонио Конте