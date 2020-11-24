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​Конте: «Реал» не должен плакать из-за отсутствия футболистов»

24 Ноября 2020, 18:34,

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Наставник «Интера» Антонио Конте высказался по поводу того, что за «Реал» в среду в матче Лиги чемпионов некоторые футболисты не смогут сыграть из-за травм.

«Я не думаю, что «Реал» должен плакать из-за отсутствия футболистов. У них остаётся качественный и сильный состав. Тот факт, что они говорят об отсутствующих игроках, заставляет меня улыбаться», - сказал Конте на пресс-конференции.

«Интер» и «Реал» сыграют в Италии двадцать пятого ноября. Встреча стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» имеет в своём активе только два очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Антонио Конте
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