Зидан: «Матч с «Интером» будет похож на финал»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против «Интера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что эта игра очень важна. Мы готовы. Завтрашний матч будет похож на финал, мы должны подойти к игре с правильным менталитетом. Футбол таков, что иногда ты играешь с позиции силы, у тебя получается всё, что ты пробуешь, а иногда нужно просто работать. Это не только в «Реале», в каждой команде.

Уход Иско? Он находится с нами, мы рады видеть его.

Конте? Он был моим капитаном, настоящим лидером на поле. У меня всегда были хорошие отношения с Антонио, они сохраняются до сих пор», - цитирует Зидана Football Italia.