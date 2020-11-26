Стали известны слова Видаля в адрес арбитра в матче с «Реалом»

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26 Ноября 2020, 21:02,
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль подвёл свою команду в матче четвёртого тура Лиги чемпионов против «Реала». Несдержанность чилийца повлекла две желтые карточки подряд, и итальянцы вынуждены были играть в меньшинстве больше тайма, что стало одной из причин поражения (0:2).
Артуро Видаль был недоволен тем, что судья не поставил пенальти в ворота мадридцев и не собирался смотреть видеоповтор инцидента. GOL TV удалось прочитать по губам сказанное Видалем: «ВАР дает вам посмотреть на всё дерьмо, но ничего не меняется!».
Сообщается, что даже после удаления Видаль не успокоился и в подтрибунном помещении рассорился с сотрудником «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
Ну да,ужасные слов,сродни тем,что чья то сестра ...........
ай.. псих-ненормальный.. )))
Артуро когда буянит его нужно просто вырубать )) словами его не остановить )) буйный до жути )) правда нужно отметить что он таки часто буянит по делу .