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Эх, Видаль, Видаль: «Реал» без проблем зачехлил «Интер», оставшийся вдесятером

26 Ноября 2020, 00:52,

Евро-Футбол.Ру

Миланский «Интер» и мадридский «Реал» подходили к очному матчу в Италии на двух последних местах группы В.

Протокол игры  
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
    7' Азар Эден (0:1)
    59' Хакими Ашраф (0:2)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   46' (Д'Амброзио Данило (   46') Хакими Ашраф   64' (Санчес Алексис (   64') Видаль Артуро   33'   33' Гальярдини Роберто   19'   78' (Сенси Стефано (   78'   86') Янг Эшли Барелла Николо Лукаку Ромелу   86' (Эриксен Кристиан (   86') Мартинес Лаутаро   46' (Перишич Иван (   46')
Запасные: Наингголан Раджа Дармиан Маттео Филип Станкович Раноккия Андреа Раду Йонуц
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука Кроос Тони Васкес Лукас Эдегор Мартин   58' (Каземиро Карлос (   58') Азар Эден   78' (Винисиус Жуниор (   78') Диас Мариано   59' (Родриго (   59')
Запасные: Альтубе Диего Марсело Виера Лунин Андрей Дуро Уго Иско Аларкон Чуст Виктор Асенсио Марко
25 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Интер» провёл первый круг группового этапа Лиги чемпионов ни шатко ни валко. Не одержав в трёх матчах ни одной победы, он уподобился российским клубам. Поражение от «Реала» не лишало бы команду Антонио Конте шансов на плей-офф Лиги чемпионов, но заставляло бы её закладываться в двух оставшихся турах на две свои победы и два поражения «Реала». Не попавших в заявку Серхио Рамоса и Бензема подменили Начо и Мариано соответственно.

«Нерадзурри» почему-то начали встречу слишком пассивно. «Реал» спокойно завладел территорией и уже на пятой минуте заработал пенальти. Центральный защитник «сливочных» Начо получил в чужой штрафной на левом полуфланге короткий проникающий пас от Эдегора, а также получил сзади по ногам от Бареллы. Назначенный пенальти был справедлив. Азар не стал мудрить и пробил в правый угол, куда Ханданович упал, но достать снаряд не смог (0:1).

Embed from Getty Images

«Интер» не сразу проснулся после холодного душа. Дальний удар Лукаса Васкеса пришёлся в левую штангу. Ханданович безучастно провожал мяч в каркас ворот глазами, то есть повезло в том эпизоде миланцам. На 17-й минуте Менди мог сам пробивать примерно из той зоны, где ранее заработал пенальти Начо, но сделал ненужную и неточную сильную поперечную передачу.

Где-то около 20-й минуты «Интер» взбодрился и вспомнил об атаке. Более-менее близко к голу хозяева были при опасном штрафном, с которого Лукаку запустил мяч выше створа. А потом свой бурлящий котёл эмоций не сдержал горячий чилиец Видаль и подвёл «нерадзурри» под нелепое удаление. Видаль упал в спорном эпизоде в чужой штрафной после доставки Гальярдини, и пока момент рассматривался видеоассистентами в ВАР-комнате, Видаль успел схлопотать сразу две жёлтые карточки за неуёмные споры с арбитром в течение мизерного отрезка времени. Таким образом, на 33-й минуте «Интер» остался вдесятером и ещё без ответного пенальти. Будучи удалённым, Видаль с досады пнул ногой по полотнище с символикой Лиги чемпионов.

Embed from Getty Images

Первый тайм закончился буднично. Второй начался позиционными атаками игравших в меньшинстве хозяев, а продолжился голом гостей. На 59-й минуте Васкес навесил к дальней штанге справа от лицевой, и только что вышедший на замену Родриго без проблем поразил створ с маленького расстояния (0:2).

«Реал» не испытал весомых трудностей в оставшееся время. Мадридцы играли с определённым запасом прочности и довели дело до победы с разницей у два мяча. Интрига могла бы вернуться, если бы «Интер» где-то реализовал какой-то полумомент, но этого не случилось.

Не факт, что курьёзное удаление Видаля сказалось на результате, потому что «нерадзурри» выглядели блекло с самого начала, а их небольшое давление на чужие ворота было недостаточно, чтобы испортить жизнь «сливочным», у которых играли не все основные футболисты.

«Реал» набирает семь очков и выходит на второе место в группе, опережая сильно сбавивший обороты «Шахтёр» на три очка. У «Интера» же остаются только два балла и мизерные шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
26 Ноября 2020, 01:14

Если честно , то думал Интер засадит , столько проблем по составу у Реала , но подвезло с пенкой , ну и спасибо шизику Видалю , кстати странный был Интер , я бы сказал не типичный , Реал играл сторого по счету , хорошо катали мячик , все же класс игроков запредельный , неплох был и Азар , очень переживал за этот матч.... а вообще дурной очень вечер ... Марадона ..

1
redwhite1959
26 Ноября 2020, 01:06

Как изменились времена в футболе - ещё 10-15 лет назад игроков "Реала" штрафовали за пасы назад вратарю, а об игре по счёту и речи быть не могло! А теперь во главу угла поставлен результат, а потому приемлемо и то и другое. Можно смело утверждать, что гости выиграли матч на классе. Но также можно утверждать, что хозяев подвёл Видаль - удалился на ровном месте(( Это означает, что с дисциплиной в команде нелады, а это уже полностью вина Конте. В таких матчах мелочей не бывает - играть в 10-ром против 11-ти игроков "Реала" это практически сразу подписать себе "приговор". Эдегор и Азар провели очень хороший матч! Отсутствие Бензема и Рамоса было совсем незаметно.

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