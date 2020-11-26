Эх, Видаль, Видаль: «Реал» без проблем зачехлил «Интер», оставшийся вдесятером

Миланский «Интер» и мадридский «Реал» подходили к очному матчу в Италии на двух последних местах группы В.

«Интер» провёл первый круг группового этапа Лиги чемпионов ни шатко ни валко. Не одержав в трёх матчах ни одной победы, он уподобился российским клубам. Поражение от «Реала» не лишало бы команду Антонио Конте шансов на плей-офф Лиги чемпионов, но заставляло бы её закладываться в двух оставшихся турах на две свои победы и два поражения «Реала». Не попавших в заявку Серхио Рамоса и Бензема подменили Начо и Мариано соответственно.

«Нерадзурри» почему-то начали встречу слишком пассивно. «Реал» спокойно завладел территорией и уже на пятой минуте заработал пенальти. Центральный защитник «сливочных» Начо получил в чужой штрафной на левом полуфланге короткий проникающий пас от Эдегора, а также получил сзади по ногам от Бареллы. Назначенный пенальти был справедлив. Азар не стал мудрить и пробил в правый угол, куда Ханданович упал, но достать снаряд не смог (0:1).

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«Интер» не сразу проснулся после холодного душа. Дальний удар Лукаса Васкеса пришёлся в левую штангу. Ханданович безучастно провожал мяч в каркас ворот глазами, то есть повезло в том эпизоде миланцам. На 17-й минуте Менди мог сам пробивать примерно из той зоны, где ранее заработал пенальти Начо, но сделал ненужную и неточную сильную поперечную передачу.

Где-то около 20-й минуты «Интер» взбодрился и вспомнил об атаке. Более-менее близко к голу хозяева были при опасном штрафном, с которого Лукаку запустил мяч выше створа. А потом свой бурлящий котёл эмоций не сдержал горячий чилиец Видаль и подвёл «нерадзурри» под нелепое удаление. Видаль упал в спорном эпизоде в чужой штрафной после доставки Гальярдини, и пока момент рассматривался видеоассистентами в ВАР-комнате, Видаль успел схлопотать сразу две жёлтые карточки за неуёмные споры с арбитром в течение мизерного отрезка времени. Таким образом, на 33-й минуте «Интер» остался вдесятером и ещё без ответного пенальти. Будучи удалённым, Видаль с досады пнул ногой по полотнище с символикой Лиги чемпионов.

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Первый тайм закончился буднично. Второй начался позиционными атаками игравших в меньшинстве хозяев, а продолжился голом гостей. На 59-й минуте Васкес навесил к дальней штанге справа от лицевой, и только что вышедший на замену Родриго без проблем поразил створ с маленького расстояния (0:2).

«Реал» не испытал весомых трудностей в оставшееся время. Мадридцы играли с определённым запасом прочности и довели дело до победы с разницей у два мяча. Интрига могла бы вернуться, если бы «Интер» где-то реализовал какой-то полумомент, но этого не случилось.

Не факт, что курьёзное удаление Видаля сказалось на результате, потому что «нерадзурри» выглядели блекло с самого начала, а их небольшое давление на чужие ворота было недостаточно, чтобы испортить жизнь «сливочным», у которых играли не все основные футболисты.

«Реал» набирает семь очков и выходит на второе место в группе, опережая сильно сбавивший обороты «Шахтёр» на три очка. У «Интера» же остаются только два балла и мизерные шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов