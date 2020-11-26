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Зидан: «Мне жаль «Интер»

26 Ноября 2020, 02:06,

Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча с «Интером» (2:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была важная игра, мы хорошо подготовились к ней. Мы знали, что будет сложно, но играли с самоотдачей и правильным подходом.

Я рад за своих игроков, потому что их часто критикуют, когда мы играем плохо. В футболе невозможно всегда побеждать, главное – выкладываться каждый раз, именно это мы сделали сегодня вечером.

Мы хотим всегда играть в красивый футбол и побеждать, но вы должны понимать, что это не всегда возможно. На прошлой неделе мы провели хорошие 75 минут, а потом пропустили гол, но люди видят в этом катастрофу. Таков футбол.

Мне жаль «Интер», потому что они хорошо сыграли в первой игре», - цитирует Зидана Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Зинедин Зидан
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