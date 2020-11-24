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Конте: «Матч с «Реалом» - финал для нас»

24 Ноября 2020, 18:59,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Для нас это финал. После поражения в Мадриде после двух ничьих у нас не так много выходов – мы должны побеждать «Реал».

Это будет тяжёлая игра. Мы знаем, что такое «Реал», даже недавняя история говорит об этом. Но мы можем выиграть, если захотим. Мы умеем хорошо играть с отдачей и вниманием», - сказал Конте на пресс-конференции.

«Интер» примет «Реал» в четвёртом туре Лиги чемпионов в среду, двадцать пятого ноября. На сегодняшний день команда Антонио Конте имеет только два очка в активе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Вильярреал, Антонио Конте
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