Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Капелло оценил перспективы Головина в итальянской Серии А

27 Марта 2023 • 20:18 Комментировать
Монако
...
Страсбург
02.04 18:05

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в итальянском чемпионате.

«Способен ли Головин проявить себя в итальянском топ-клубе? Это ему по силам», — заявил знаменитый специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Головин выступает за коллектив французской Лиги 1 с 2018 года, проведя в нынешнем сезоне 37 матчей в рамках всех состязаний и забив шесть голов при семи результативных передачах. В конце февраля Александр продлил контракт со своим текущим коллективом до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
20:35 · Испания. Ла Лига
Вероятность возвращения Месси в «Барселону» продолжает расти 1 слухи
20:18 · Франция. Лига 1
Капелло оценил перспективы Головина в итальянской Серии А
16:27 · Франция. Лига 1
Цена Неймара снизилась
15:23 · Франция. Лига 1
Ценник Головина вырос
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на Коне
08:59 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Суперлига - не угроза для нас»
08:42 · Испания. Ла Лига
Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника
07:20 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» хочет вернуть игрока, от которого избавился бесплатно
04:22 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на столба обороны «Наполи»
26 Марта
16:06 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Марсело назвал самого сильного соперника в карьере 2
14:28 · Англия. Премьер-лига
Барбоза объяснил, почему Головину лучше остаться в «Монако»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Головин сможет заиграть в АПЛ
12:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, в каком случае Месси вернётся в «Барселону» 3
25 Марта
23:01 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» сомневаются в необходимости выкупа Милика
Все новости
Рекомендуем