Капелло оценил перспективы Головина в итальянской Серии А

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в итальянском чемпионате.

«Способен ли Головин проявить себя в итальянском топ-клубе? Это ему по силам», — заявил знаменитый специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Головин выступает за коллектив французской Лиги 1 с 2018 года, проведя в нынешнем сезоне 37 матчей в рамках всех состязаний и забив шесть голов при семи результативных передачах. В конце февраля Александр продлил контракт со своим текущим коллективом до 2026 года.