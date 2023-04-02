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Чемпионат Франции. Лига 1

Ассист Головина помог «Монако» всё же обыграть «Страсбург»

02 Апреля 2023 • 20:05 Комментировать
Монако
4:3
Страсбург
окончен

В 29-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург», который отчаянно борется за выживание. Нестабильные монегаски повели на 19-й минуте, но умудрились проиграть первый тайм. Правда, после перерыва всё встало на свои места, и фаворит победил со счетом 4:3. Александр Головин, который восстановился после травмы во время двухнедельного перерыва, отметился результативной передачей. Его команда закрепилась на четвертом месте, соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Монако4:3Страсбург
(1:0) Скардовелли Вандерсон19'  
  32'Мотиба Лебо (1:1)
  41'Марипан Гильермо (1:2)
(2:2) Бен Сехир Элиссе54'  
(3:2) Диоп Эден58'  
(4:2) Фофана Юссуф65'  
  90'Диалло Хабиб (4:3)
Нюбель АлександрАгилар Рубен 46' (Диоп Эден ( 46') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике 57' (Якобс Исмаил ( 57') Фофана Юссуф  45'  78'Камара Мохамед VII  40'Скардовелли ВандерсонБен Сехир Элиссе 57' (Фолланд Кевин ( 57') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам 80' (Матазо Элио ( 80')
Запасные: Желсон МартиньшМинамино ТакумиЛукас ЖанМатсима КрисленДидийон ТомасАклиуш Манес
Селс МатцДукуре ИсмаэльНьямси ЖерзиноГильберт ФредерикДиарра Хабиб  54'Сансон МорганАолу Жан-Эде 70' (Кандил Нордин ( 70') Беллегард Жан-Рикнер 83' (Прчич Саньин ( 83') Делен Тома 78' (Соболь Эдуард ( 78') Мотиба Лебо 70' (Сиссоко Ибраима ( 70') Диалло Хабиб
Запасные: Перрен ЛюкаСудзуки ЮитоНусс АнтуанЖан ДэниРиссьер Робин
02 апреля. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Страсбург
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