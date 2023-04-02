Ассист Головина помог «Монако» всё же обыграть «Страсбург»

В 29-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург», который отчаянно борется за выживание. Нестабильные монегаски повели на 19-й минуте, но умудрились проиграть первый тайм. Правда, после перерыва всё встало на свои места, и фаворит победил со счетом 4:3. Александр Головин, который восстановился после травмы во время двухнедельного перерыва, отметился результативной передачей. Его команда закрепилась на четвертом месте, соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Скардовелли Вандерсон19'
|32'Мотиба Лебо (1:1)
|41'Марипан Гильермо (1:2)
|(2:2) Бен Сехир Элиссе54'
|(3:2) Диоп Эден58'
|(4:2) Фофана Юссуф65'
|90'Диалло Хабиб (4:3)
Нюбель Александр•Агилар Рубен46' (Диоп Эден (46') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике57' (Якобс Исмаил (57') •Фофана Юссуф 45'• 78'Камара Мохамед VII• 40'Скардовелли Вандерсон•Бен Сехир Элиссе57' (Фолланд Кевин (57') •Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам80' (Матазо Элио (80')
Селс Матц•Дукуре Исмаэль•Ньямси Жерзино•Гильберт Фредерик•Диарра Хабиб• 54'Сансон Морган•Аолу Жан-Эде70' (Кандил Нордин (70') •Беллегард Жан-Рикнер83' (Прчич Саньин (83') •Делен Тома78' (Соболь Эдуард (78') •Мотиба Лебо70' (Сиссоко Ибраима (70') •Диалло Хабиб
Запасные: Перрен Люка•Судзуки Юито•Нусс Антуан•Жан Дэни•Риссьер Робин
02 апреля. Стадион "Луи II".
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