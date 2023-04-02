Ассист Головина помог «Монако» всё же обыграть «Страсбург»

В 29-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург», который отчаянно борется за выживание. Нестабильные монегаски повели на 19-й минуте, но умудрились проиграть первый тайм. Правда, после перерыва всё встало на свои места, и фаворит победил со счетом 4:3. Александр Головин, который восстановился после травмы во время двухнедельного перерыва, отметился результативной передачей. Его команда закрепилась на четвертом месте, соперник - пятый с конца.